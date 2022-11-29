Личный архив Алекса Топольского: эксклюзивные фото 5 выпуска проекта «Холостяк»-12

Редакция STB.UA продолжает делиться интересным. То, что остается за кадром, а иногда даже в телефонах команды или самого Холостяка. На этот раз показываем фото главного героя Алекса Топольского. На память о пылкой неделе на проекте «Холостяк».

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В 5 выпуске проекта «Холостяк»-12 Алекс пригласил участниц в Дубай. Именно здесь, где царит арабская колоритная атмосфера, девушки смогли раскрыться с новой стороны. Некоторые даже успели поссориться на коктейльной вечеринке, где присутствовал сам Холостяк.

В конце недели каждая девушка могла донести собственную позицию, более того объяснить, почему может иногда быть такой безудержной. А пока разворачиваются страсти, делимся фото Алекса в ожидании церемонии.

Много девушек — много эмоций. Разный Алекс в одном ракурсе.

Селфи – то, без чего сложно представить любое путешествие.

Свидание в Дубае продолжается. На следующей неделе Холостяк продолжит строить отношения в романтическом реалити.

Не пропустите уже в эту пятницу, 2 декабря, 6 выпуск проекта «Холостяк»-12!

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