Холостяк 12: кто покинул проект в 5 выпуске?

Пятая неделя проекта «Холостяк»-12 прошла в жарком городе — Дубае. Главный герой приготовил девушкам много романтичных сюрпризов. Также проверил, с кем у него много общего. Кто не прошел проверку и уехал домой в 5 выпуске? И почему так вышло? Больше ― в нашем материале.

Алекс решил провести необычную Церемонию роз после того, как стал свидетелем конфликтов между девушками. Пообщавшись с участницами, он понял, с кем у него точно не может быть общего будущего.

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«Холостяк»-12 в пятом выпуске покинули:

Юля, 27 лет

Бучач

Директор банкетной службы

Больше об участнице Холостяк-12 Юле.

Роксолана, 28 лет

Днепр

Визажистка

Больше об участнице Холостяк-12 Роксолане.

Виктория получила розовую розу хозяйки, Марина получила желтую розу последнего шанса, Саша получила белую розу желания.

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