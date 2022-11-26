Холостяк 12: кто покинул проект в 5 выпуске?
Пятая неделя проекта «Холостяк»-12 прошла в жарком городе — Дубае. Главный герой приготовил девушкам много романтичных сюрпризов. Также проверил, с кем у него много общего. Кто не прошел проверку и уехал домой в 5 выпуске? И почему так вышло? Больше ― в нашем материале.
Алекс решил провести необычную Церемонию роз после того, как стал свидетелем конфликтов между девушками. Пообщавшись с участницами, он понял, с кем у него точно не может быть общего будущего.
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«Холостяк»-12 в пятом выпуске покинули:
Юля, 27 лет
Бучач
Директор банкетной службы
Больше об участнице Холостяк-12 Юле.
Роксолана, 28 лет
Днепр
Визажистка
Больше об участнице Холостяк-12 Роксолане.
Виктория получила розовую розу хозяйки, Марина получила желтую розу последнего шанса, Саша получила белую розу желания.
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