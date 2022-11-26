Холостяк 12: хто залишив проєкт у 5 випуску?

П’ятий тиждень проєкту «Холостяк»-12 пройшов у спекотному місті Дубай. Головний герой приготував дівчатам багато романтичних сюрпризів. Також перевірив, із ким у нього багато спільного. Та хто не пройшов перевірку і поїхав додому у 5 випуску? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Алекс вирішив провести незвичайну Церемонію троянд після того, як став свідком конфліктів між дівчатами. Поспілкувавшись з учасницями, він зрозумів, з ким у нього точно не може бути спільного майбутнього.

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«Холостяк»-12 у п’ятому випуску залишили:

Юля, 27 років

Бучач

Директорка банкетної служби

Більше про учасницю Холостяк-12 Юлю.

Роксолана, 28 років

Дніпро

Візажистка

Більше про учасницю Холостяк-12 Роксолану.

Вікторія отримала рожеву троянду господині, Марина отримала жовтору троянду останнього шансу, Саша отримала білу троянду бажання.

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