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Холостяк

Холостяк 12: хто залишив проєкт у 4 випуску?

19.11.2022

У 4 випуску реаліті «Холостяк»-12 Алекс та дівчата визначилися, чи змогли вони зав’язати романтичні стосунки. Проте кілька учасниць залишили проєкт. Хто поїхав додому після на четвертому тижні? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі STB.UA.

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

Холостяку було цікаво, як дівчата проявляють себе, коли виходять із зони комфорту. Він перевірив свої почуття до кожної. Ба більше, переконався у їх ставленні до нього особисто.

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

Цього тижня Алекс провів групове побачення з Олею, Вікою та Юлею. Проте під час спілкування з Олею наодинці, Холостяк пояснив їй, що ставиться до неї, як до подруги. Тому дівчина поїхала додому.

Більше на тему: «Холостяк»-12: хто залишив проєкт у 3 випуску?

«Холостяк»-12 у 4 випуску залишили:

Оля, 24 років

Умань/Нью-Йорк

Організатор дитячих свят

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

А от на Церемонії троянд додому поїхала Аміна, 20 років.

Київ

Медсестра

Хто залишив Холостяк в 4 випуску 12 сезону від 18.11.22

Віка отримала білу троянду бажання, Юля отримала від Алекса букет із жовтих та рожевих троянд, що робить її господинею будинку, а також вимагає від неї впевненості та напористості наступного тижня.

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