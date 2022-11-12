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Холостяк

«Холостяк»-12: хто залишив проєкт у 3 випуску?

12.11.2022

3 випуск проєкту «Холостяк»-12 пройшов із сюрпризами ― завдання від Алекса та Гриші дозволили дівчатам більше розкритися. Ба більше, Холостяк вперше запросив учасницю до себе додому. Та з ким Алексу довелося попрощатися? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Хто залишив Холостяк в 3 випуску 12 сезону від 11.11.22

Цього тижня дівчата вирішили пожалітися Холостяку на скандал, який відбувся через конфлікт із однією з учасниць. Тож він запросив на спілкування Віку, Катю та Роксолану. 

А от із Юлею Алекс провів тет-а-тет розмову, адже йому не вистачило спілкування на початку тижня. Згодом головний герой повернувся на Церемонію троянд, де попрощався з однією дівчиною.

Хто залишив Холостяк в 3 випуску 12 сезону від 11.11.22

«Холостяк»―12 у третьому випуску залишили:

Людмила, 24 роки

Чернівці

Професійна спортсменка, членкиня національної збірної України з волейболу

Хто залишив Холостяк в 3 випуску 12 сезону від 11.11.22
Аліна отримала рожеву троянду господині будинку, Роксолана — білу троянду бажання, а Аміна — жовту — останнього бажання.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостяк»-12 у 2 випуску?

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