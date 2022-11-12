Кто покинул Холостяк в 3 выпуске 12 сезона от 11.11.22

«Холостяк»-12: Кто покинул проект в 3 выпуске?

3 выпуск проекта «Холостяк»-12 прошел с сюрпризами – задача от Алекса и Гриши позволила девушкам больше раскрыться. Более того, Холостяк впервые пригласил участницу к себе домой. Однако с кем Алексу пришлось попрощаться? И почему так произошло? Больше – в нашем материале.

На этой неделе девушки решили пожаловаться Холостяку на скандал, который произошел из-за конфликта с одной из участниц. Алекс пригласил на общение Вику, Катю и Роксолану.

А вот с Юлей мужчина провел тет-а-тет разговор, ведь ему не хватило общения в начале недели. Впоследствии главный герой вернулся на Церемонию роз, где попрощался с одной девушкой.

«Холостяк»-12 в третьем выпуске покинула:

Людмила, 24 года

Черновцы

Профессиональная спортсменка, член национальной сборной Украины по волейболу.

Алина получила розовую розу хозяйки дома, Роксана – белую розу желания, а Амина – желтую розу последнего желания.

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