Кто покинул Холостяк в 2 выпуске 12 сезона от 04.11.22

Кто покинул проект «Холостяк»-12 во 2 выпуске?
Вторая неделя проекта «Холостяк»-12 подошла к концу. Алекс доказал, что может быть решительным на пути к своей цели. Кто покинул проект во втором выпуске от 04.11.2022? Больше – в материале STB.UA.
Свидания в течение недели помогли Алексу определиться, с кем он точно готов попрощаться. Во время общения с Элизабет Алекс увидел, что у них разные взгляды на отношения.
После общения с Ольгой Алекс понял, что между ними вряд ли смогут возникнуть отношения, серьезнее дружбы.
Также Холостяк познакомился с сыном Анастасии, а после она рассказала ему о своих прошлых отношениях. Мужчина увидел, что у них с девушкой разные ценности, поэтому провел Настю домой.
Вечер Алекса и Насти закончился у камина.Тогда Холостяк сделал вывод, что им лучше остаться друзьями.
Также проект покинули:
Елена, 27 лет
Киев
Руководитель юридического отдела
Аделина, 19 год
Винница/Киев
Танцовщица и хореограф
Саша получила розовую розу хозяйки дома. Юля получила белую розу желаний. Марина получила желтую розу последнего желания.
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