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Холостяк

Хто залишив проєкт «Холостяк»-12 у 2 випуску?

05.11.2022

Другий тиждень проєкту «Холостяк»-12 добіг кінця. Алекс довів, що вміє бути рішучим на шляху до своєї мети. Хто залишив проєкт у другому випуску від 04.11.2022? І чому так сталося? Більше — в матеріалі STB.UA.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Побачення протягом тижня допомогли Алексу визначитися, з ким він готовий попрощатися. Під час спілкування з Елізабет Алекс побачив, що вони мають різні погляди на стосунки.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Після спілкування з Ольгою Алекс зрозумів, що між ними навряд чи зможуть виникнути відносини, серйозніші за дружбу.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Також Холостяк познайомився із сином Анастасії, а потім вона розповіла йому про свої минулі стосунки. Чоловік побачив, що у них із дівчиною різні цінності, тож провів Настю додому.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Вечір Алекса та Насті закінчився біля каміна. Тоді Холостяк зробив висновок, що їм краще залишитися друзями.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Також проєкт залишили:

Олена, 27 років

Київ

Керівниця юридичного відділу

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Аделіна, 19 рік

Вінниця/Київ

Танцівниця та хореограф

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Саша отримала рожеву троянду господині дому. Юля отримала білу троянду бажаннь. Марина отримала жовту троянду останнього бажання.

Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

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