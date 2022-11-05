Хто залишив Холостяк в 2 випуску 12 сезону від 04.11.22

Хто залишив проєкт «Холостяк»-12 у 2 випуску?
Другий тиждень проєкту «Холостяк»-12 добіг кінця. Алекс довів, що вміє бути рішучим на шляху до своєї мети. Хто залишив проєкт у другому випуску від 04.11.2022? І чому так сталося? Більше — в матеріалі STB.UA.
Побачення протягом тижня допомогли Алексу визначитися, з ким він готовий попрощатися. Під час спілкування з Елізабет Алекс побачив, що вони мають різні погляди на стосунки.
Після спілкування з Ольгою Алекс зрозумів, що між ними навряд чи зможуть виникнути відносини, серйозніші за дружбу.
Також Холостяк познайомився із сином Анастасії, а потім вона розповіла йому про свої минулі стосунки. Чоловік побачив, що у них із дівчиною різні цінності, тож провів Настю додому.
Вечір Алекса та Насті закінчився біля каміна. Тоді Холостяк зробив висновок, що їм краще залишитися друзями.
Також проєкт залишили:
Олена, 27 років
Київ
Керівниця юридичного відділу
Аделіна, 19 рік
Вінниця/Київ
Танцівниця та хореограф
Саша отримала рожеву троянду господині дому. Юля отримала білу троянду бажаннь. Марина отримала жовту троянду останнього бажання.
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