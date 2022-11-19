Холостяк 12: кто покинул проект в 4 выпуске?

В 4 выпуске реалити «Холостяк»-12 Алекс и девушки определились, смогли ли они завязать романтические отношения. Однако несколько участниц покинули проект. Кто уехал домой после четвертой недели? И почему так произошло? Больше – в нашем материале STB.UA.

Холостяку было интересно, как девушки проявляют себя, когда выходят из зоны комфорта. Он проверил свои чувства к каждой. Более того, убедился в их отношении к нему лично.

На этой неделе Алекс провел групповое свидание с Олей, Викой и Юлей. Однако во время общения с Олей, Холостяк объяснил, что относится к ней, как к подруге. Поэтому девушка уехала домой.

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«Холостяк»-12 в 4 выпуске покинули:

Оля, 24 года

Умань/Нью-Йорк

Организатор детских праздников

А вот на Церемонии роз домой уехала Амина, 20 лет.

Киев

Медсестра

Вика получила белую розу желания, Юля получила от Алекса букет из желтых и розовых роз, что делает ее хозяйкой дома, а также требует от нее уверенности и настойчивости на следующей неделе.

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