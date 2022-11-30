Неделя элегантности и эмоциональности: что будет в 6 выпуске проекта «Холостяк»-12?
2 декабря на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Истории построения отношений и романтические приключения в Дубае продолжаются. Алекс подготовил девушкам много сюрпризов и свиданий. Чем удивит и запомнится 6 выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!
На свидании в Дубае Алекс решит проверить уровень доверия. Холостяк подготовит встречи, на которых будет тесное взаимодействие. Цель одна: увидеть, с кем произойдет «контакт», а с кем нет. Виктория в качестве хозяйки гостиницы установит для соперниц необычные правила.
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Также в 6 выпуске вы узнаете:
- Какие правила установит девушкам хозяйка-актриса?
- Какой сюрприз приготовит Алекс Александре на свидании?
- Что соперницы анонимно расскажут друг о друге?
- Какая девушка неожиданно раскроется наедине с Холостяком?
- Кто пожелает покинуть проект? И что станет причиной эмоционального срыва?
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Не пропустите уже 02.12.2022 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.
Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.
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