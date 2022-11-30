Неделя элегантности и эмоциональности: что будет в 6 выпуске проекта «Холостяк»-12?

2 декабря на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Истории построения отношений и романтические приключения в Дубае продолжаются. Алекс подготовил девушкам много сюрпризов и свиданий. Чем удивит и запомнится 6 выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

На свидании в Дубае Алекс решит проверить уровень доверия. Холостяк подготовит встречи, на которых будет тесное взаимодействие. Цель одна: увидеть, с кем произойдет «контакт», а с кем нет. Виктория в качестве хозяйки гостиницы установит для соперниц необычные правила.

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Также в 6 выпуске вы узнаете:

Какие правила установит девушкам хозяйка-актриса?

Какой сюрприз приготовит Алекс Александре на свидании?

Что соперницы анонимно расскажут друг о друге?

Какая девушка неожиданно раскроется наедине с Холостяком?

Кто пожелает покинуть проект? И что станет причиной эмоционального срыва?

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Не пропустите уже 02.12.2022 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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