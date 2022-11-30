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Холостяк

Неделя элегантности и эмоциональности: что будет в 6 выпуске проекта «Холостяк»-12?

30.11.2022

2 декабря на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Истории построения отношений и романтические приключения в Дубае продолжаются. Алекс подготовил девушкам много сюрпризов и свиданий. Чем удивит и запомнится 6 выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Чем удивит 6 выпуск Холостяк от 02.12.2022

На свидании в Дубае Алекс решит проверить уровень доверия. Холостяк подготовит встречи, на которых будет тесное взаимодействие. Цель одна: увидеть, с кем произойдет «контакт», а с кем нет. Виктория в качестве хозяйки гостиницы установит для соперниц необычные правила. 

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Также в 6 выпуске вы узнаете:

  • Какие правила установит девушкам хозяйка-актриса?
  • Какой сюрприз приготовит Алекс Александре на свидании?
  • Что соперницы анонимно расскажут друг о друге?
  • Какая девушка неожиданно раскроется наедине с Холостяком?
  • Кто пожелает покинуть проект? И что станет причиной эмоционального срыва?

Чем удивит 6 выпуск Холостяк от 02.12.2022

Чем удивит 6 выпуск Холостяк от 02.12.2022

Больше по теме: Холостяк 12: кто покинул проект в 5 выпуске? 

Не пропустите уже 02.12.2022 6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00. 

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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