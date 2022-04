Через повномасштабну війну росії проти України мільйони наших громадян вимушені були виїхати за кордон у пошуках безпечного місця. Дружні країни приймають переселенців, створюючи для них необхідні умови для перебування. Учасниця реаліті СТБ «Холостяк»-11 Надін Медведчук, яка зараз тимчасово перебуває в Італії, в інтерв’ю на ютуб-каналі Слава + розповіла про ставлення італійців до наших громадян, умови життя в іншій країні та засудила медійних осіб, які замовчують події в Україні.

24 числа я вирішила залишити квартиру в Києві, де мешкаю. Дуже боялася залишатись вдома, оскільки живу на 22 поверсі в будинку поблизу військової бази. Виїжджати з міста вирішила автівкою. Своєї не мала, тому почала шукати варіанти для оренди. І єдиний вихід, який мені запропонували, ― таксі. Я вдягла спортивний костюм, взяла з собою маленьку сумочку і без будь-яких речей поїхала до Чернівців за кермом орендованого авто. Дорога зайняла 16 годин. Вдалося протриматися лише завдяки 5 бляшанкам енергетику.

Я була переконана, що через три дні повернуся з рідних Чернівців додому. Саме на такий термін взяла в оренду авто. Але усвідомила, що повномасштабна війна, яку почала росія проти України, так швидко, на жаль, не закінчиться.

Все, що я робила вдома, ― цілодобово моніторила новини та хвилювалася за своїх друзів, які лишилися у столиці. Через нерви схудла на 5 кг, батьки мене не впізнавали і дуже непокоїлися за мій стан та здоров’я… Тато з мамою наполягали на тому, щоб я на якийсь час поїхала до Італії. Проаналізувавши все, я прийняла рішення виїхати і шукати шляхи допомоги нашій країні за кордоном.

Зараз я перебуваю в Мілані. Тут спілкуюся з благодійними фондами та шукаю способи доставляти необхідні речі в Україну для ЗСУ.

Я не вперше в Італії: час від часу приїздила сюди, оскільки моя мама працювала тут протягом 10 років. Італійці дуже співчувають і підтримують нас. Одного разу я прийшла в магазин по булочку. Італійською не говорю, але вільно спілкуюсь англійською мовою. Продавець запитав, звідки я, і щойно почув, що з України, наклав мені цілу купу випічки і висловив співчуття нашій країні. Запитав, чи маю я де жити, і навіть запропонував допомогу в разі потреби. Наразі я змінила вже чотири житла.

99% біженців, які приїхали в Італію, вибрали цю країну не тому, що вона близько чи їм подобається. Саме такий вибір, оскільки тут живуть/працюють родичі або друзі. Нашим співвітчизникам, які змушені рятуватися від війни в Україні, італійським урядом надається сприяння та захист. На сьогоднішній день прийнято рішення, що захист діятиме протягом одного року (з можливістю продовження до 1 року) і забезпечуватиме проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, ринку праці та освіти.

У транспорті чую частіше українську мову, аніж італійську.

Жоден українець не має права нейтрально ставитись до того, що зараз відбувається в нашій країні. Війна стосується абсолютно всіх. Я не знаю, ким треба бути, щоб закривати очі і замовчувати страшні події, що зараз відбуваються в нашій країні. Особливо це стосується медійних людей з великою аудиторією в соцмережах. На мою думку, жодні гроші, які б не платили, не варті людських смертей, особливо дитячих. Мені дуже боляче дивитись на все, що відбувається. Я не знаю, як можна мовчати, а не кричати на весь світ про те, що робить зараз росія. Померло більше 180 дітей. Серед них могла бути і ваша дитина…

