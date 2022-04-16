Из-за полномасштабной войны россии против Украины миллионы наших граждан вынуждены были уехать за границу в поисках безопасного места. Дружественные страны принимают переселенцев, создавая для них необходимые условия для пребывания. Участница реалити СТБ «Холостяк»-11 Надин Медведчук, которая временно находится в Италии, в интервью на ютуб-канале Слава + рассказала об отношении итальянцев к нашим гражданам, условиях жизни в другой стране и осудила медийных лиц, умалчивающих события в Украине.

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О начале войны

24 числа я решила оставить квартиру в Киеве, где живу. Очень боялась находиться дома, поскольку живу на 22 этаже в доме вблизи военной базы. Выезжать из города решила машиной. Своей не было, поэтому начала искать варианты для аренды. И единственный выход, который мне предложили, ― такси. Я надела спортивный костюм, взяла с собой маленькую сумочку и без любых вещей поехала в Черновцы за рулем арендованного авто. Дорога заняла 16 часов. Удалось продержаться только благодаря 5 банкам энергетика.

Я была убеждена, что через три дня вернусь из родных Черновцов домой. Именно на такой срок взяла в аренду автомобиль. Но осознала, что полномасштабная война, начатая россией против Украины, так быстро, к сожалению, не закончится.

Все, что я делала дома, ― круглосуточно мониторила новости и волновалась за своих друзей, которые остались в столице. Из-за нервов похудела на 5 кг, родители меня не узнавали и очень беспокоились за мое состояние и здоровье… Папа с мамой настаивали на том, чтобы я на время уехала в Италию. Проанализировав все, я приняла решение уехать и искать пути помощи нашей стране за границей.

Об иммиграции в Италию

Сейчас я нахожусь в Милане. Здесь общаюсь с благотворительными фондами и ищу способы доставлять необходимые вещи в Украину для ВСУ.

Я не в первый раз в Италии: время от времени приезжала сюда, поскольку моя мама работала здесь в течение 10 лет. Итальянцы очень сочувствуют и поддерживают нас. Однажды я пришла в магазин за булочкой. На итальянском не говорю, но свободно общаюсь на английском языке. Продавец спросил, откуда я, и как только услышал, что из Украины, наложил мне целую кучу выпечки и выразил соболезнования нашей стране. Спросил, есть ли, где жить, и даже предложил помощь в случае необходимости. На данный момент я сменила уже 4 жилья.

99% приехавших в Италию беженцев выбрали эту страну не потому, что она близко или им нравится. Именно такой выбор, поскольку здесь живут/работают родственники или друзья. Нашим соотечественникам, вынужденным спасаться от войны в Украине, итальянским правительством предоставляется содействие и защита. На сегодняшний день принято решение, что защита будет действовать в течение одного года (с возможностью продления до 1 года) и обеспечивает проживание, медицинское обслуживание, доступ к жилью, рынку труда и образованию.

В транспорте слышу чаще украинский язык, чем итальянский.

Об умалчивании войны

Ни один украинец не имеет права нейтрально относиться к тому, что сейчас происходит в нашей стране. Война касается абсолютно всех. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы закрывать глаза и умалчивать страшные события, которые сейчас происходят в нашей стране. Особенно это касается медийных людей с большой аудиторией в соцсетях. По моему мнению, никакие деньги, какие бы ни платили, не стоят человеческих смертей, особенно детских. Мне очень больно смотреть на все, что происходит. Я не знаю, как можно молчать, а не кричать на весь мир о том, что делает сейчас россия. Погибло более 180 детей. Среди них мог быть и ваш ребенок…

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