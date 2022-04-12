Новая песня Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) взорвала сеть
10 апреля состоялась премьера новой песни участницы «Х-фактора» и ведущей бэкстейджа «Україна має талант»-2021 Jerry Heil. Музыкальная работа называется «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)». Песня моментально вошла в тренды YouTube и полюбилась многим украинцам. Подробнее — далее.
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Певица Jerry Heil выпустила новый трек «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)», основой которого стала борьба украинского народа с российской агрессией. Текст песни — это ремейк украинской народной «Ой на горі та й женці жнуть». Вдохновила Jerry Heil на создание песни Верка Сердючка.
«Трек с названием “Jerry Heil feat. Верка Сердючка” всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что создам это во время войны! Видео “ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ” матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины!» — делится Jerry Heil.
Клип на песню моментально вошел в тренды YouTube и всего за 2 дня набрал более 600 тысяч просмотров. Украинцы называют трек настоящим шедевром и пишут Jerry Heil слова благодарности за оптимизм и поднятие настроения.
Смотрите музыкальную работу Jerry Heil «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)» прямо сейчас!
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Текст песни «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)»
Ой на горі москаля ждуть,
Ой на горі москаля ждуть,
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть,
ЗСУ йдуть.
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський.
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій,
Геніталій.
А позаду Арестович,
А позаду Арестович.
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич,
Наче здобич.
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!