10 апреля состоялась премьера новой песни участницы «Х-фактора» и ведущей бэкстейджа «Україна має талант»-2021 Jerry Heil. Музыкальная работа называется «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)». Песня моментально вошла в тренды YouTube и полюбилась многим украинцам. Подробнее — далее.

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Певица Jerry Heil выпустила новый трек «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)», основой которого стала борьба украинского народа с российской агрессией. Текст песни — это ремейк украинской народной «Ой на горі та й женці жнуть». Вдохновила Jerry Heil на создание песни Верка Сердючка.

«Трек с названием “Jerry Heil feat. Верка Сердючка” всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что создам это во время войны! Видео “ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ” матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины!» — делится Jerry Heil.

Клип на песню моментально вошел в тренды YouTube и всего за 2 дня набрал более 600 тысяч просмотров. Украинцы называют трек настоящим шедевром и пишут Jerry Heil слова благодарности за оптимизм и поднятие настроения.

Смотрите музыкальную работу Jerry Heil «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)» прямо сейчас!

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Текст песни «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)»

Ой на горі москаля ждуть,

Ой на горі москаля ждуть,

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть,

ЗСУ йдуть.

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський.

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій,

Геніталій.

А позаду Арестович,

А позаду Арестович.

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич,

Наче здобич.

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

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