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Нова пісня Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) підірвала мережу

12.04.2022

10 квітня відбулася прем’єра нової пісні учасниці «Х-фактора» та ведучої бекстейджу «Україна має талант»-2021 Jerry Heil. Музична робота називається «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)». Пісня миттєво ввійшла до трендів YouTube та полюбилася багатьом українцям. Докладніше — далі.

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Співачка Jerry Heil випустила новий трек «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)», основою якого стала боротьба українського народу з російською агресією. Текст пісні — це ремейк української народної «Ой на горі та й женці жнуть». Надихнула Jerry Heil на створення пісні Вєрка Сердючка.

«Трек з назвою “Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка” завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео “ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ” матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України!» — ділиться Jerry Heil.

Кліп на пісню моментально увійшов у тренди YouTube і лише за 2 дні набрав понад 600 тисяч переглядів. Українці називають трек справжнім шедевром і пишуть Jerry Heil слова подяки за оптимізм та підняття настрою.

Дивіться музичну роботу Jerry Heil «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)» просто зараз!

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Текст пісні «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)»

Ой на горі москаля ждуть,

Ой на горі москаля ждуть,

А попід горою, яром-долиною 

ЗСУ йдуть,

ЗСУ йдуть.

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне — 

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський. 

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій,

Геніталій.

А позаду Арестович,

А позаду Арестович.

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич,

Наче здобич.

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця, 

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

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