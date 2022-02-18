Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Переможниця 1 сезону «Холостяка» Олександра Шульгіна вагітна

18.02.2022

Переможниця 1 сезону проєкту «Холостяк» Олександра Шульгіна тривалий час приховувала своє особисте життя від чужих очей. Але за останній тиждень дівчина ошелешила своїх підписників в Instagram відразу двома новинами. Олександра вперше показала свого бойфренда і зізналася, що вона… вагітна. Всі подробиці ― далі.

Більше на тему: Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук чекає первістка

У День всіх закоханих переможниця 1 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Олександра Шульгіна вперше показала свого хлопця. Дівчина опублікувала на сторінці в Instagram зворушливе відео з коханим, на якому видно теплі почуття пари.

А сьогодні Олександра виклала недвозначне фото, на якому видно її круглий животик. Дівчина зізналася, що рада нарешті поділитися своїм щастям з іншими.

«Було складно так довго не розповідати, але ми хотіли насолодитися цим чарівним моментом, тому мовчали до останнього», ― написала Олександра в Instagram.

Редакція STB.UA вітає Олександру і бажає їй легкої вагітності!

Більше на тему: «Холостяк-12»: відома дата старту головної романтичної прем’єри весни

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send