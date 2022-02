Переможниця 1 сезону проєкту «Холостяк» Олександра Шульгіна тривалий час приховувала своє особисте життя від чужих очей. Але за останній тиждень дівчина ошелешила своїх підписників в Instagram відразу двома новинами. Олександра вперше показала свого бойфренда і зізналася, що вона… вагітна. Всі подробиці ― далі.

У День всіх закоханих переможниця 1 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Олександра Шульгіна вперше показала свого хлопця. Дівчина опублікувала на сторінці в Instagram зворушливе відео з коханим, на якому видно теплі почуття пари.

А сьогодні Олександра виклала недвозначне фото, на якому видно її круглий животик. Дівчина зізналася, що рада нарешті поділитися своїм щастям з іншими.

Редакція STB.UA вітає Олександру і бажає їй легкої вагітності!

