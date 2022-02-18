Победительница 1 сезона проекта «Холостяк» Александра Шульгина долгое время скрывала свою личную жизнь от чужих глаз. Но за последнюю неделю девушка ошарашила своих подписчиков в Instagram сразу двумя новостями. Александра впервые показала своего бойфренда и призналась, что она… беременна. Все подробности ― далее.

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В День всех влюбленных победительница 1 сезона романтического реалити «Холостяк» Александра Шульгина впервые показала своего парня. Девушка опубликовала на странице в Instagram трогательное видео с возлюбленным, на котором видны теплые чувства пары.

А сегодня Александра выложила недвусмысленное фото, на котором виден ее округлившийся живот. Девушка призналась, что рада, наконец, поделиться своим счастьем с окружающими.

«Было сложно так долго не рассказывать, но мы хотели насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего», ― написала Александра в Instagram.

Редакция STB.UA поздравляет Александру и желает ей легкой беременности!

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