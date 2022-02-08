Алекс Топольський розповів, як проводити перше побачення

Уже 4 березня відбудеться головна прем’єра цієї весни ― 12 сезон проєкту «Холостяк». Його героєм став 32-річний Алекс Топольський. На своїй сторінці в Instagram чоловік часто ділиться корисними порадами. І ось нещодавно Холостяк розповів особисті секрети першого побачення. Докладніше ― далі.

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Зовсім скоро ми станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. І напередодні прем’єри Холостяк 12 сезону поділився з підписниками в Instagram своїми секретами успішного побачення. Отже, Алекс переконаний, що не варто відразу все розповідати про себе іншій людині.

«Виходячи зі свого власного досвіду, ствердно акцентую увагу на тому, що на першому побаченні не треба розповідати про себе все! І не треба намагатися дізнатися про людину все! Перше побачення ― це так само, як у тварин, процес принюхування (знаю, знаю, звучить не дуже романтично), але це саме так», ― написав Холостяк на своїй сторінці в Instagram.

Алекс упевнений, що на першому побаченні набагато важливіше зрозуміти, чи сходитеся ви одне з одним у базових цінностях, ніж дізнатися всю історію життя людини. Холостяк також вважає, що дуже важливо при цьому залишатися самим собою і не намагатися здаватися кимось іншим.

«І як щодо бути самим собою?! Адже це скорочує час і енергію в майбутньому… а то поки ви будете здаватися не такими, якими ви є, витрачається багато часу, енергії, і все одно в результаті вас зловлять на гарячому», ― упевнений чоловік.

Алекс радить усім проводити перше побачення легко і невимушено. Тоді воно стане успішним і допоможе вам знайти кохання.

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