Алекс Топольський розповів, як проводити перше побачення

Уже 4 березня відбудеться головна прем’єра цієї весни ― 12 сезон проєкту «Холостяк». Його героєм став 32-річний Алекс Топольський. На своїй сторінці в Instagram чоловік часто ділиться корисними порадами. І ось нещодавно Холостяк розповів особисті секрети першого побачення. Докладніше ― далі.

Більше на тему: «Холостяк-12»: відома дата старту головної романтичної прем’єри весни

Зовсім скоро ми станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. І напередодні прем’єри Холостяк 12 сезону поділився з підписниками в Instagram своїми секретами успішного побачення. Отже, Алекс переконаний, що не варто відразу все розповідати про себе іншій людині.

Алекс упевнений, що на першому побаченні набагато важливіше зрозуміти, чи сходитеся ви одне з одним у базових цінностях, ніж дізнатися всю історію життя людини. Холостяк також вважає, що дуже важливо при цьому залишатися самим собою і не намагатися здаватися кимось іншим.

Алекс радить усім проводити перше побачення легко і невимушено. Тоді воно стане успішним і допоможе вам знайти кохання.

Більше на тему: Алекс Топольський поділився враженнями від фіналу проєкту «Холостяк»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.