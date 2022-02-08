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Алекс Топольский рассказал, как проводить первое свидание

08.02.2022

Уже 4 марта состоится главная премьера этой весны ― 12 сезон проекта «Холостяк». Его героем стал 32-летний Алекс Топольский. На своей странице в Instagram мужчина часто делится полезными советами. И вот недавно Холостяк рассказал личные секреты первого свидания. Подробнее ― далее. 

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Совсем скоро мы станем свидетелями романтической истории Алекса Топольского. И в преддверии премьеры Холостяк 12 сезона поделился с подписчиками в Instagram своими секретами успешного свидания. Итак, Алекс убежден, что не стоит сразу все рассказывать о себе другому человеку. 

«Исходя из своего собственного опыта, утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не надо рассказывать о себе все! И не надо пытаться узнать о человеке все! Первое свидание ― это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю, знаю, звучит не очень романтично), но это именно так», ― написал Холостяк на своей странице в Instagram.

Алекс уверен, что на первом свидании гораздо важнее понять, сходитесь ли вы друг с другом в базовых ценностях, чем узнать всю историю жизни человека. Холостяк также считает, что очень важно при этом оставаться самим собой и не пытаться казаться кем-то другим. 

«И как насчет быть самим собой?! Ведь это сокращает время и энергию в будущем… а то пока вы будете казаться не такими, какими вы есть, тратится много времени, энергии, и все-равно в итоге вас поймают на поличном», ― уверен мужчина.

Алекс советует всем проводить первое свидание легко и непринужденно. Тогда оно точно станет успешным и поможет вам обрести любовь. 

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