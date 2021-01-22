Ридав від щастя: Нікіта Добринін про вагітність Даші

Нещодавно пара, яка склалася на проєкті «Холостяк»-9, повідомила про те, що чекає на малюка. Нікіта Добринін і Даша Квіткова незабаром стануть батьками. Шанувальники активно вітають родину Добриніних і просять більше розповісти про те, як же вони дізналися і переживали перший триместр вагітності. Більше — в матеріалі.

Теле-і радіоведучий Нікіта Добринін зізнався, що за час, поки вони приховували вагітність, їм довелося пережити багато. Токсикоз Даші в тому числі. Але сім’я з усім упоралася завдяки великому коханню і взаєморозумінню. Нинішній період Нікіта означив як «дуже відповідальний і класний».

«Ми дуже хотіли дитину і були впевнені, що це вийде дуже просто. Аж ні. Минув якийсь час, і Даша зайшла до спальні із загадковою усмішкою Мони Лізи, з білою пластмаскою в руках. Саме в той момент я зрозумів, як сильно цього хотів, як я радий, що саме вона стане матір’ю нашої дитини. Ридав від щастя», — поділився одкровеннями чоловік.

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Також Нікіта відкрив завісу на особливості жіночих забаганок у період вагітності. Даша, наприклад, могла забажати і оселедець, і шоколад. Втім, як і всі дівчата при надії.

«Ми пройшли період жорсткого токсикозу, період “принеси мені рибки солоної, ні, вже не хочу, принеси шоколад” і навіть “чому ти так везеш цю валізу, можна якось по-іншому?”. І нічого, вижили», — згадує ексхолостяк.

Зараз кожен день майбутніх батьків починається з погладжування живота Даші, а далі у спеціальному мобільному додатку двоє дивляться співвідношення розмірів малюка і фруктів/солодощів.

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