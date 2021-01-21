Даша Квіткова розповіла, як дізналася про вагітність

Пара, яка склалася на проєкті «Холостяк»-9, повідомила про те, що чекає на дитину. Нікіта Добринін і Даша Квіткова підійшли до питання відповідально і, як зізналася майбутня мама, готувалися до цього заздалегідь. Більше про це — читайте в матеріалі.

Вчора сім’я Добриніних повідомила про майбутнє поповнення. Уже зараз мальдівськими заходами сонця вони милуються втрьох, про що написала Даша на своїй сторінці в соціальній мережі. Та шанувальники активно попросили поділитися історією про те, як же подружжя дізналося про вагітність дівчини.

Більше на тему: Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають на дитину

Квіткова зізналася, що до цієї події майбутні батьки готувалися. Заздалегідь Даша почала відвідувати лікарів і закривати всі питання зі здоров’ям. Та незважаючи на відсутність недуг, зачати малюка відразу не виходило.

«Спочатку ми ставилися до вагітності трохи “фанатично” в тому плані, що настільки сильно цього хотіли, що не відходили від аптеки і купували по 10 тестів за раз. Звичайно, в цей період нічого не відбувалося. А потім я видихнула і вирішила просто відпустити цю ситуацію. У цей період ми поїхали до Львова з друзями, щоб трохи відволіктися. До слова, я вже була вагітна, але не знала про це», — зізналася майбутня мама.

Далі пара вирушила до Чернівців, де вагітність далася взнаки. Дівчині стало погано, проте вона сприйняла це за звичайне отруєння.

«По приїзду в Київ мені було все так само не дуже добре, і ввечері я згадую, що в мене в тумбочці лежить ще два тести. Вирішила зробити, ну, про всяк випадок. Роблю перший — позитивний… На ранок роблю другий — позитивний. Стою у ванній і ридаю від щастя. Відтак я відразу спустилася в клініку біля будинку, щоб здати кров і дізнатися напевно. Приходить аналіз, який підтверджує, що я вагітна вже близько місяця», — пише Даша.

Чекати відповідного моменту не довелося, а точніше не вийшло. Дівчина швидко показала два тести Нікіті. А далі — сльози. Плакали обоє.

Варто додати, що напередодні звістки Даші наснився сон про свою вагітність. І буквально через кілька днів тест показав позитивний результат!

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