Даша Квиткова рассказала, как узнала о беременности

Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, сообщила о том, что ждет ребенка. Никита Добрынин и Даша Квиткова подошли к вопросу ответственно и, как призналась будущая мама, готовились к этому заблаговременно. Больше об этом — читайте в материале.

Вчера семья Добрыниных сообщила о грядущем пополнении. Уже сейчас мальдивскими закатами они любуются втроем, о чем написала Даша на своей странице в социальной сети. Но поклонники активно попросили поделиться историей о том, как же супруги узнали о беременности.

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Квиткова призналась, что к этому событию будущие родители готовились. Заблаговременно Даша начала посещать врачей и закрывать все вопросы со здоровьем. Но несмотря на отсутствие недугов, зачать малыша сразу не получалось.

«Сначала мы относились к беременности немного “фанатично” в том плане, что настолько сильно этого хотели, что не отходили от аптеки и покупали по 10 тестов за раз. Естественно, в этот период ничего не происходило. А потом я выдохнула и решила просто отпустить эту ситуацию. В этот период мы уехали во Львов с друзьями, чтобы немного отвлечься. К слову, я уже была беременна, но не знала об этом», — призналась будущая мама.

Далее пара отправилась в Черновцы, где беременность дала о себе знать. Девушке стало плохо, однако она восприняла это за обычное отравление.

«По приезду в Киев мне было все так же не очень, и вечером я вспоминаю, что у меня в тумбочке лежит еще два теста. Решила сделать, ну, на всякий случай. Делаю первый — позитивный… На утро делаю второй — позитивный. Стою в ванной и рыдаю от счастья. После я сразу спустилась в клинику около дома, чтобы сдать кровь и узнать наверняка. Приходит анализ, который подтверждает, что я беременна уже около месяца», — пишет Даша.

Ждать подходящего момента не пришлось, а вернее, не получилось. Девушка быстро показала два теста Никите. А дальше — слезы. Плакали оба.

Стоит добавить, что накануне известия Даше приснился сон о своей беременности. И буквально через несколько дней тест показал положительный результат!

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