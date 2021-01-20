Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, прошлой весной узаконила свой брак. Тогда поклонники и зрители активно начали задаваться вопросом: а когда же у молодоженов планы на детей? И вот сегодня Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, что ждут ребёнка. Больше об этом — в материале.

Сейчас Никита и Даша отдыхают на Мальдивах, откуда решили признаться о грядущем пополнении. Двое опубликовали трогательный снимок, на котором видно округлившийся животик Даши. Будущая мама уже в положении 4,5 месяца.

«Наша огромная радость и маленькое чудо», — написал Никита Добрынин.

Редакция STB.UA поздравляет будущих родителей с грядущим пополнением!

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