Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка
20.01.2021
Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, прошлой весной узаконила свой брак. Тогда поклонники и зрители активно начали задаваться вопросом: а когда же у молодоженов планы на детей? И вот сегодня Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, что ждут ребёнка. Больше об этом — в материале.
Сейчас Никита и Даша отдыхают на Мальдивах, откуда решили признаться о грядущем пополнении. Двое опубликовали трогательный снимок, на котором видно округлившийся животик Даши. Будущая мама уже в положении 4,5 месяца.
«Наша огромная радость и маленькое чудо», — написал Никита Добрынин.
Редакция STB.UA поздравляет будущих родителей с грядущим пополнением!
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