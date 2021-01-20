Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають на дитину
20.01.2021
Пара, яка склалася на проєкті «Холостяк»-9, минулої весни узаконила свій шлюб. Тоді шанувальники і глядачі активно почали закидати їх запитаннями: а коли ж у молодят плани на дітей? І ось сьогодні Нікіта Добринін і Даша Квіткова зізналися, що чекають на дитину. Більше про це — в матеріалі.
Зараз Нікіта і Даша відпочивають на Мальдівах, звідки вирішили зізнатися про майбутнє поповнення. Двоє опублікували зворушливе фото, на якому видно кругленький животик Даші. Майбутня мама при надії вже 4,5 місяця.
«Наша величезна радість і маленьке диво», — написав Нікіта Добринін.
Редакція STB.UA вітає майбутніх батьків із прийдешнім поповненням!
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