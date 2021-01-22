Недавно пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, сообщила о том, что ждет малыша. Никита Добрынин и Даша Квиткова вскоре станут родителями. Поклонники активно поздравляют семью Добрыниных и просят больше рассказать о том, как же они узнали и переживали первый триместр беременности. Больше — в материале.

Теле- и радиоведущий Никита Добрынин признался, что за время, пока они скрывали беременность, им пришлось пережить многое. Токсикоз Даши в том числе. Но семья со всем справилась благодаря большой любви и взаимопониманию. Нынешний период Никита обозначил как «очень ответственный и классный».

«Мы очень хотели ребёнка и были уверены, что это получится просто по щелчку. Но нет. Прошло какое-то время, и Даша зашла в спальню с загадочной улыбкой Моны Лизы, с белой пластмасской в руках. Именно в тот момент я понял, как сильно этого хотел, как я рад, что именно она станет матерью нашего ребенка. Рыдал от счастья», — поделился откровениями мужчина.

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Также Никита приоткрыл занавес на особенности женских пожеланий в период беременности. Даша, например, могла пожелать и селедку, и шоколад. Впрочем, как это свойственно всем девушкам в положении.

«Мы прошли период жесткого токсикоза, период “принеси мне рыбки соленой, нет уже не хочу, принеси шоколад” и даже “почему ты так везёшь этот чемодан, можно как-то по другому?”. И ничего, выжили», — вспоминает экс-холостяк.

Сейчас каждый день будущих родителей начинается с поглаживания живота Даши, а дальше в специальном мобильном приложении двое смотрят соотношение размеров малыша и фруктов/сладостей.

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