8 выпуск проекта «Холостяк»-11, кажется, останется в памяти навсегда. Столько страсти и нарушений правил в одной неделе не вмещал никто. Но главному герою Михаилу Заливако это удалось. А все потому, что чувства зашкаливают. Больше — в материале.

8 неделя проекта «Холостяк»-11 началась с индивидуального свидания Даши. Михаил Заливако приготовил для участницы сюрприз — прогулку на верблюдах. Бесконечная пустыня, скалы и разговоры обо всем. После двое принялись готовить, в ходе чего стало понятно, что с этим Даша справляется хуже, чем с игрой в шашки.

Также Михаил решил воплотить желание Розали. Напомним, что на прошлой неделе девушка успешно запустила воздушного змея, на котором написала, что хочет прыгнуть с парашютом в жарком Египте. Холостяк предложил занятие поинтереснее — полёт над морем.

Нельзя не упомянуть и об индивидуальном свидании Юли «Зайки». Пока это было самое страстное и жаркое свидание 11 сезона. Обстановка в спа располагала к поцелуям и тактильному контакту. А это, как никто другой, любит Юля.

Но вернувшись со свидания, в доме девушку ждали настоящие разборки с соперницами. Кто-то принялся обвинять «Зайку» в неискренности и обмане, а кто-то и вовсе заподозрил ее в легкомысленном поведении.

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Перед Церемонией роз Миша тайно похитил Анну Богдан на свидание. Мужчина действительно волновался, собираясь постучать в ее дверь. В его голове мелькали разные варианты, как же выйти на разговор. К счастью, двое смогли помириться и расставить все точки над «і». Но главное, что после свидания пара не хотела расходиться. Поэтому двое даже попытались сбежать от камер.

В конце недели традиционно состоялась Церемония роз. Холостяк попрощался с одной девушкой, хотя собирался провести и Юлю «Зайку». Краткое пособие от Юли, как остаться в проекте «Холостяк» без розы, читайте здесь.

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