На прошлой неделе Даша с помощью игры в шашки выиграла бонус — личное общение с Мишей. Однако сама не проявила никакой инициативы, поэтому в горьких слезах прощалась в видеообращении с Холостяком. У главного героя такая реакция пробудила искреннее недоумение, поэтому он пригласил участницу на индивидуальное свидание на 8 неделе. Больше об этом — в нашем материале.

8 неделя проекта «Холостяк»-11 началась с индивидуального свидания Даши. Девушка всю ночь не могла уснуть, так как скорее хотела провести совместно время. И самым интересным было, что же мужчина приготовил для участницы. Оказалось, что это… верблюды.

«Я пригласил Дашу, потому что на Церемонии она была потерянная. Расплакалась. Хочу, чтобы она, во-первых, успокоилась. Поэтому решил, чтобы это было далеко от цивилизации. Ничего лишнего. Нас ждёт прогулка на верблюдах», — признался Миша.

Можно сказать, что у Даши это был дебют, ведь ранее она никогда не каталась на верблюдах. Бесконечная пустыня, скалы и разговоры обо всем. Холостяк отметил, что с девушкой очень легко, непринужденно и нет глупых заминок.

После Михаил предложил остановиться и приготовить на костре курицу с лепёшками. Но это стало настоящей «подставой» для Даши, ведь девушка совершенно не умеет готовить.

«Рядом со мной она превращается в маленькую девочку. Смущается… это очень мило. При ее силе характера ее все равно хочется защитить», — комментирует Холостяк.

Также двое обсудили работу. Даша работает на себя, тренируя людей онлайн. Поэтому к месту жительства она не привязана. Более того, готова ехать за любимым мужчиной куда угодно.

«Это сближение. Вы чувствуете друг друга. У меня есть чувства. Нотки влюблённости. После сегодняшнего свидания все усилилось. Как же все классно, какая я счастливая», — заключила девушка.

Как сложатся взаимоотношения двоих дальше? Получит ли участница розу на Церемонии? Не пропустите все новости на сайте STB.UA!

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