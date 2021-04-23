Виплакала чи заслужила: побачення Даші і Холостяка Михайла Заливака

Минулого тижня Даша за допомогою гри в шашки виграла бонус — особисте спілкування з Мішею. Однак сама не проявила жодної ініціативи, тому в гірких сльозах прощалася у відеозверненні з Холостяком. У головного героя така реакція пробудила щире здивування, тому він запросив учасницю на індивідуальне побачення на 8 тижні. Більше про це — в нашому матеріалі.

8 тиждень проєкту «Холостяк»-11 почався з індивідуального побачення Даші. Дівчина всю ніч не могла заснути, адже швидше хотіла провести спільно час. І найцікавішим було, що ж чоловік приготував для учасниці. Виявилося, що це… верблюди.

«Я запросив Дашу, бо на Церемонії вона була засмучена. Розплакалася. Хочу, щоб вона, по-перше, заспокоїлася. Тому вирішив, щоб це було далеко від цивілізації. Нічого зайвого. Нас чекає прогулянка на верблюдах», — зізнався Михайло.

Можна сказати, що в Даші це був дебют, адже раніше вона ніколи не каталася на верблюдах. Нескінченна пустеля, скелі і розмови про все. Холостяк наголосив на тому, що з дівчиною дуже легко, невимушено і немає ніякових заминок.

Згодом Михайло запропонував зупинитися і приготувати на багатті курку з коржиками. Але це стало справжньою «підставою» для Даші, адже дівчина зовсім не вміє готувати.

«Поруч зі мною вона перетворюється в маленьку дівчинку. Ніяковіє… це дуже мило. За її сили характеру її все одно хочеться захистити», — коментує Холостяк.

Також двоє обговорили роботу. Даша працює на себе, тренуючи людей онлайн. Тому до місця проживання вона не прив’язана. Ба більше, готова їхати за коханим чоловіком куди завгодно.

«Це зближення. Ви відчуваєте одне одного. У мене є почуття. Нотки закоханості. Після сьогоднішнього побачення все посилилося. Як же все класно, яка я щаслива», — підсумувала дівчина.

Як складуться взаємини двох далі? Чи отримає учасниця троянду на Церемонії? Не пропустіть усі новини на сайті STB.UA!

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