«Холостяк»-11 випуск 8: побачення в спа, таємна втеча і прощання, яке не відбулося

8 випуск проєкту «Холостяк»-11, здається, залишиться в пам’яті назавжди. Стільки пристрасті і порушень правил в одному тижні не вміщав ніхто. Проте головному герою Михайлові Заливаку це вдалося. А все тому, що почуття зашкалюють. Більше — в матеріалі.

8 тиждень проєкту «Холостяк»-11 почався з індивідуального побачення Даші. Михайло Заливако приготував для учасниці сюрприз — прогулянку на верблюдах. Безкрая пустеля, скелі і розмови про все. Потім двоє взялися готувати вечерю, у процесі чого стало зрозуміло, що з цим Даша справляється гірше, ніж із грою в шашки.

Також Михайло вирішив утілити бажання Розалі. Нагадаємо, що минулого тижня дівчина успішно запустила повітряного змія, на якому написала, що хоче стрибнути з парашутом у спекотному Єгипті. Холостяк запропонував їй цікавіше заняття — політ над морем.

Не можна не сказати і про індивідуальне побачення Юлі «Зайки». Це було найпристрасніше і найгарячіше побачення 11 сезону. Обстановка в спа налаштовувала на поцілунки і тактильний контакт. А це, як ніхто інший, любить Юля.

Та після повернення з побачення в будинку на дівчину чекали справжні розбірки з суперницями. Хтось почав звинувачувати «Зайку» в нещирості та обмані, а хтось і зовсім запідозрив її в легковажній поведінці.

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Перед Церемонією троянд Міша таємно викрав Анну Богдан на побачення. Чоловік добряче хвилювався, збираючись постукати в її двері. У його голові роїлися різні варіанти, як же вийти на розмову. На щастя, двоє змогли помиритися і розставити всі крапки над «і». Та головне, що після побачення пара не хотіла розходитися. Тому двоє навіть спробували втекти від камер.

Наприкінці тижня традиційно відбулася Церемонія троянд. Холостяк попрощався з однією дівчиною, хоча збирався провести і Юлю «Зайку». Короткий посібник від Юлі, як залишитися в проєкті «Холостяк» без троянди, читайте тут.

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