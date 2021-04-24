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Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 8 випуску?

24.04.2021

Відбулася 8 Церемонія троянд. І дівчата, і сам Холостяк зазначили, що більш яскравого і колоритного закінчення тижня ще не було. Та приголомшило те, що Міша був налаштований попрощатися відразу з двома учасницями. Хто поїхав додому на 8 тижні і чому? Більше про те, хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 8 випуску від 23.04.2021, — в нашому матеріалі.

Холостяк Михайло Заливако попрощався з Танею. Чоловік зізнався, що для нього важлива легкість у спілкуванні. Однак хімії між ними так і не виникло.

«Я розумію, що більше, ніж дружба, між нами не буде», — прокоментував Холостяк і провів учасницю.

А ось коли Міша вирішив провести Юлю, дівчина буквально змогла випросити ще один шанс і залишитися на проєкті. Тому коли головний герой відчув, наскільки сильно «Зайка» тисне його руки, вирішив залишити-таки учасницю в проєкті. Так план попрощатися відразу з двома зірвався.

У 8 випуску проєкт «Холостяк»-11 залишила одна учасниця — Таня.

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