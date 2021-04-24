Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Кто покинул проект «Холостяк»-11 в 8 выпуске?

24.04.2021

Состоялась 8 Церемония роз. И девушки, и сам Холостяк отметили, что более яркого и колоритного окончания недели ещё не было. Но шокирующим стало то, что Миша был настроен попрощаться сразу с двумя участницами. Кто уехал домой на 8 неделе и почему? Больше о том, кто покинул проект  «Холостяк»-11 в 8 выпуске от 23.04.2021, — в нашем материале.  

Холостяк Михаил Заливако попрощался с Таней. Мужчина признался, что для него важна легкость в общении. Однако химии между ними так и не возникло. 

«Я понимаю, что больше, чем дружба, между нами не будет», — прокомментировал Холостяк и провёл участницу. 

А вот когда Миша решил провести Юлю, девушка буквально смогла выпросить ещё один шанс и остаться на проекте. Поэтому когда главный герой почувствовал, насколько сильно «Зайка» жмёт его руки, решил оставить-таки участницу в проекте. Таким образом, план попрощаться сразу с двумя сорвался. 

В 8 выпуске проект «Холостяк»-11  покинула одна участница — Таня

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить