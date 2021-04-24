Состоялась 8 Церемония роз. И девушки, и сам Холостяк отметили, что более яркого и колоритного окончания недели ещё не было. Но шокирующим стало то, что Миша был настроен попрощаться сразу с двумя участницами. Кто уехал домой на 8 неделе и почему? Больше о том, кто покинул проект «Холостяк»-11 в 8 выпуске от 23.04.2021, — в нашем материале.

Холостяк Михаил Заливако попрощался с Таней. Мужчина признался, что для него важна легкость в общении. Однако химии между ними так и не возникло.

«Я понимаю, что больше, чем дружба, между нами не будет», — прокомментировал Холостяк и провёл участницу.

А вот когда Миша решил провести Юлю, девушка буквально смогла выпросить ещё один шанс и остаться на проекте. Поэтому когда главный герой почувствовал, насколько сильно «Зайка» жмёт его руки, решил оставить-таки участницу в проекте. Таким образом, план попрощаться сразу с двумя сорвался.

В 8 выпуске проект «Холостяк»-11 покинула одна участница — Таня.

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