«Холостячка»: Коротко про те, що потрібно знати про житло чоловіків
08.12.2020
У 7 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина відвідала житло всіх учасників. Головна мета — ознайомитися з їхнім побутом ближче. Та що робити, коли замість побуту — грамофони, а замість безладу — порожнеча? Дивіться ексклюзивне відео, що не ввійшло в ефір!
«У кожній оселі є своя енергетика. Я йду в гості до чоловіка, щоб побувати на його території, познайомитися з його світом», — прокоментувала Холостячка.
У когось світ починається з порожнього холодильника і приставки. А хтось зберігає рупори, щоб кричати з вікна дітям. Комусь подобається краєвид із дитячим садком, а хтось любить усамітнення і цілковитий спокій у своєму «храмі». На чиєму ж боці серце Ксенії Мішиної?
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