«Холостячка»: Кратко о том, что нужно знать о жилье мужчин
08.12.2020
В 7 выпуске романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина посетила жилье всех участников. Главная цель — познакомиться с их бытом поближе. Но как быть, если вместо быта — граммофоны, а вместо беспорядка — пустота? Смотрите эксклюзивное видео, что не вошло в эфир!
«В каждом доме присутствует своя энергетика. Я иду в гости к мужчине, чтобы побывать на его территории, познакомиться с его миром», — прокомментировала Холостячка.
У кого-то мир начинается с пустого холодильника и приставки. А кто-то хранит рупоры, чтобы кричать из окна детям. Кому-то нравится вид на детский сад, а кто-то любит уединение и полный покой в своем «храме». На чьей же стороне сердце Ксении Мишиной?
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