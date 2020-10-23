Холостячка: Чим дивували чоловіки Ксенію Мішину на Першій вечірці

Відбулася довгоочікувана Перша вечірка проєкту «Холостячка». Чоловіки по черзі приїжджали на зустріч з головного героїнею Ксенією Мішиною. Хтось аж надто заморочився і постарався, а хтось зовсім забув про банальний букет квітів. Знайомство вийшло значно цікавішим, ніж Холостячка могла собі уявити. Чим дивували учасники проєкту Ксенію Мішину — дивіться і читайте в матеріалі.

Першим на зустріч приїхав юрист на мільярд Євген Ковтуненко. Чоловік подарував Холостячці букет зі 101 троянди, зазначивши, що це класичний презент для дівчини.

«Нічого собі! Вау!», — з таких слів почалося знайомство з Сергієм. Чоловік приїхав на мотоциклі з букетом квітів.

Олександр Еллерт вийшов з авто зі словами: «Дочекалася?». Учасник подарував Холостячці кулон, який зробив своїми руками. Однак поміряти його так і не вдалося, адже заплутався ланцюжок.

Андрій Рибак прислав по Ксенію автівку, яка відвезла дівчину на парковку. Там учасник зустрів Холостячку і зізнався, що до проєкту мав необережність невдало пожартувати над актрисою. Це призвело до того, що вона його заблокувала в соцмережах. Однак під час першої зустрічі думка Ксюші про Андрія кардинально змінилася. Чоловік попросив навчити його кількох базових танцювальних елементів.

Назар здивував Ксенію своєю уважністю. Виявилося, що він також виховує 6-річного сина Платона. Тому запевнив, що у них багато спільного. А в якості подарунка підніс малюнок від сина.

Павло Ковчег вручив Оскар, зроблений за фото Ксенії. Чоловік зазначив, що будь-яка актриса мріє отримати таку нагороду.

А ось наймолодший учасник Ігор організував Ксенії швидке 5-хвилинне побачення. Чоловік створив атмосферну обстановку для перегляду сюжету з легендарної драми «Кріпосна», а також влаштував вечерю при свічках. Але Ігор не встиг повною мірою підготуватися до зустрічі, адже страви були з м’яса, а Холостячка — вегетаріанка.

33-річний бізнесмен Ілля Рибальченко подарував незвичайний букет з яблуками, полуницею і квітами. Також полотно, на якому пообіцяв намалювати спільно з Ксенією картину.

Олексій Трегубенко здивував Ксенію своєю добротою. Учасник подумав не тільки про Холостячку, а й про її синочка. Чоловік подарував сертифікат у спа-комплекс за містом.

Дворазовий чемпіон світу зі змішаних єдиноборств Артем Шепель запам’ятався Ксенії своєю появою і зовнішнім виглядом. Досить брутальний схожий герой із серіалу «Гострі картузи». Артем залишив на збереження Холостячці свої боксерські рукавички, зазначивши, що правильно розставляє пріоритети і наразі — це Ксенія.

Ще одна яскрава поява була в 40-річного фотохудожника Костянтина. Чоловік приїхав не на дорогій іномарці, як більшість, а… на велосипеді. У подарунок підніс спортивний девайс для Ксенії та її сина.

Андрій Шатирко останнім прибув на Першу вечірку. Та найприємнішим для Холостячки стало те, що це її знайомий. Сама поява була гучною, що нагадує справжнє весілля. Біле авто, обручки на даху і бляшані банки, прив’язані до вихлопної труби. Ба більше, Андрій написав романтичну пісню для Ксенії, яку виконав особисто.

16-м учасником проєкту «Холостячка» став фотограф Володимир. Чоловік зміг підкорити Ксенію своєю скромністю. Адже протягом усього вечора Вова ніяк не виявляв, що він також готовий боротися за серце головної героїні. І лише тоді, коли зібралися всі учасники у вітальні, чоловік зізнався, що він прийшов не фотографувати, а підкорювати.

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