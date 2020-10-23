Состоялась долгожданная Первая вечеринка проекта «Холостячка». Мужчины по очереди приезжали на встречу с главной героиней Ксенией Мишиной. Кто-то уж слишком заморочился и постарался, а кто-то и вовсе позабыл о банальном букете цветов. Знакомство выдалось куда интереснее, чем Холостячка могла себе представить. Чем удивляли участники проекта Ксению Мишину — смотрите и читайте в материале.

Первым на встречу приехал юрист на миллиард Евгений Ковтуненко. Мужчина подарил Холостячке букет в 101 розу, отметив, что это классический презент для девушки.

«Ничего себе! Вау!», — с таких слов началось знакомство с Сергеем. Мужчина приехал на байке с букетом цветов.

Александр Эллерт вышел из авто со словами: «Дождалась». Участник подарил Холостячке кулон, который сделал своими руками. Однако примерить его так и не удалось, ведь запуталась цепочка.

Андрей Рыбак прислал за Ксенией машину, которая увезла девушку на парковку. Там участник встретил Холостячку и признался, что до проекта имел неосторожность неудачно подшутить над актрисой. Это привело к тому, что она его заблокировала в соцсети. Однако во время первой встречи мнение Ксюши об Андрее кардинально изменилось. Мужчина попросил обучить его нескольким базовым танцевальным элементам.

Назар удивил Ксению своей внимательностью. Оказалось, что он также воспитывает 6-летнего сына Платона. Поэтому заверил, что у них много общего. А в качестве подарка преподнес рисунок от сына.

Павел Ковчег преподнес Оскар, сделанный по фото Ксении. Мужчина отметил, что любая актриса мечтает получить такую награду.

А вот самый юный участник Игорь организовал Ксении быстрое 5-минутное свидание. Мужчина создал атмосферную обстановку для просмотра сюжета из легендарной драмы «Крепостная», а также ужин при свечах. Но Игорь не успел основательно подготовиться к встрече, ведь блюда были из мяса, а Холостячка — вегетарианка.

33-летний бизнесмен Илья Рыбальченко подарил необычный букет с яблоками, клубникой и цветами. Также холст, на котором пообещал нарисовать совместно с Ксенией картину.

Алексей Трегубенко удивил Ксению своей добротой. Участник подумал не только о Холостячке, но и о ее сыночке. Мужчина подарил сертификат в спа-комплекс за городом.

Двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Артем Шепель запомнился Ксении своим появлением и внешним видом. Довольно брутальный схожий герой из сериала «Острые козырьки». Артём оставил на сохранение Холостячке свои боксерские перчатки, отметив, что правильно расставляет приоритеты и на данный момент — это Ксения.

Ещё одно яркое появление было у 40-летнего фотохудожника Константина. Мужчина приехал не на дорогой иномарке, как большинство, а… на велосипеде. В качестве подарка преподнес спортивный девайс для Ксении и ее сына.

Андрей Шатырко последним прибыл на Первую вечеринку. Но самым приятным для Холостячки стало то, что это ее знакомый. Само появление было громким, напоминающим настоящую свадьбу. Белая машина, кольца на крыше и жестяные банки, привязанные к выхлопной трубе. Более того, Андрей написал романтическую песню для Ксении, которую исполнил лично.

16-м участником проекта «Холостячка» стал фотограф Владимир. Мужчина смог покорить Ксению своей скромностью. Ведь на протяжении всего вечера Вова не подавал виду, что он также готов бороться за сердце главной героини. И лишь тогда, когда собрались все участники в гостинной, мужчина признался, что он пришел не фотографировать, а покорять.

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