Холостячка: блогер і музикант Андрій Шатирко став учасником реаліті

Вже сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра найромантичнішого реаліті «Холостячка». Відомо, що за серце Ксенії Мішиної боротимуться Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Євгеній Ковтуненко. Оголошуємо ім’я ще одного учасника, який зробить все можливе, щоб стати чоловіком Ксюші.

На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників. Одним з претендентів на серце Холостячки став 29-річний ведучий, блогер, у якого півмільйона підписників у Інстаграмі, а також музикант Андрій Шатирко.

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«Я їду на зустріч до неї… Ми познайомилися з Ксенією за лаштунками одного з телевізійних шоу. Було як фільмі — йде дівчина з уповільненим ефектом, волосся розвивається … Заради Ксенії я готовий бути краще за всіх», — коментує учасник проєкту.

Дивіться романтичне реаліті «Холостячка» вже сьогодні о 19:00 на СТБ.

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