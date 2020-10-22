Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шок-контент: Легенди кінематографа підкорюють Холостячку

22.10.2020

Уже завтра відбудеться найголовніша прем’єра цієї осені! Романтичне реаліті «Холостячка» перенесе вас у світ справжніх почуттів, пристрастей, хвилювань і надії. А поки залишаються лічені години до старту, дивуємо вас шок-контентом! Невже на Першу вечірку проєкту «Холостячка» приїхали самі Едвард Каллен, Денієл Роутон Крейг і Леонардо Ді Капріо? Не вірите? Дивіться самі!

Сильні, безстрашні, розумні легенди кінематографа вибирають собі жінку до пари! Талановита актриса театру і кіно в образі нещадної Лідії Шефер стала героїнею ролика, приуроченого до старту проєкту «Холостячка»!

Більше на тему: Чим дивуватиме 1 випуск проєкту «Холостячка»?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить