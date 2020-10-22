Шок-контент: Легенди кінематографа підкорюють Холостячку

Уже завтра відбудеться найголовніша прем’єра цієї осені! Романтичне реаліті «Холостячка» перенесе вас у світ справжніх почуттів, пристрастей, хвилювань і надії. А поки залишаються лічені години до старту, дивуємо вас шок-контентом! Невже на Першу вечірку проєкту «Холостячка» приїхали самі Едвард Каллен, Денієл Роутон Крейг і Леонардо Ді Капріо? Не вірите? Дивіться самі!

Сильні, безстрашні, розумні легенди кінематографа вибирають собі жінку до пари! Талановита актриса театру і кіно в образі нещадної Лідії Шефер стала героїнею ролика, приуроченого до старту проєкту «Холостячка»!

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