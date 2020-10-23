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Холостячка: блогер и музыкант Андрей Шатырко стал участником реалити

23.10.2020

Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера самого романтического реалити «Холостячка». Известно, что за сердце Ксении Мишиной будут бороться Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Евгений Ковтуненко. Объявляем имя ещё одного участника, который сделает все возможное, чтобы стать избранником Холостячки.

На Первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 29-летний Андрей Шатырко – ведущий, музыкант  и блогер, у которого полмиллиона подписчиков в инстаграме.

«Я еду на встречу к ней… Мы познакомились с Ксенией за кулисами одного из телевизионных шоу. Было как в фильме: идет девушка с замедленным эффектом, волосы развеваются… Ради Ксении я готов быть лучше всех», – комментирует участник проекта.

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Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже сегодня в 19:00 на СТБ.

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