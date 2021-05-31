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Холостячка: кастинг проекта на 2 сезон 2021

31.05.2021

Кастинг на участие в романтическом реалити Холостячка 2 сезон открыт! Уже этой осенью популярная певица Злата Огневич попытается открыть свое сердце и обнажить душу, чтобы впустить в свою жизнь любовь. Несмотря на то, что предыдущие отношения стали для Златы разочарованием, она готова снова испытать истинные чувства. Удастся ли ей встретить того единственного? Заполняй анкету на участие в реалити Холостячка 2 сезон на сайте СТБ – возможно именно ты растопишь сердце Златы Огневич.

Video: Холостячка: кастинг проекта на 2 сезон 2021


Информация о кастингах на Холостячка сезон 2 в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Холостячка (2021)

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