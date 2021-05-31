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Холостячка: кастинг проєкту на 2 сезон 2021

31.05.2021

Кастинг на участь у найромантичнішому реаліті Холостячка 2 сезон відкритий! Уже цієї осені популярна співачка Злата Огнєвіч спробує відкрити своє серце й оголити душу, аби впустити у своє життя кохання. Попри те, що попередні стосунки стали для Злати розчаруванням, вона готова знову пізнати справжні почуття. Чи вдасться їй зустріти того єдиного? Заповнюй анкету на участь у реаліті Холостячка 2 сезон на сайті СТБ – можливо саме ти розтопиш серце Злати Огнєвіч.

Video: Холостячка: кастинг проєкту на 2 сезон 2021


Інформація про кастинги на Холостячка сезон 2 в Україні 2021. У яких містах і коли кастинг Холостячка (2021)

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