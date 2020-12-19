Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка»! Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор, которого ждала вся Украина. Но активные и любимые зрители тем временем делают новые прогнозы, кто же станет второй украинской Холостячкой! Редакция STB.UA собрала все предположения и пожелания зрителя относительно новой главной героини, которыми готова поделиться прямо сейчас!

Невероятный успех реалити «Холостячка» и один из самых топовых запросов Google в Украине за 2020 год дают свои результаты. Украинский зритель активно берется за поиски новой Холостячки, предлагая свои варианты.

Безусловно, под критерии Холостячки попадают героини, сердца которых все еще свободны. И если им не удается встретить свою любовь в кафе, кино или во время прогулки по парку, то телеканал СТБ сможет реализовать главную мечту любой женщины под прицелом камеры. А это для звезд шоу-бизнеса куда привычнее.

Проект «Холостячка» — это этап жизни, который наполнен настоящими чувствами, эмоциями и переживаниями. Главное — быть готовой влюбиться и открыться новой истории! Зрители уверенно твердят, что на место главной героини 2 сезона уже есть претендентки. Среди них: Тина Кароль, Леся Никитюк, Марина Боржемская, TAYANNA, Алина Гросу, Наталья Могилевская, Слава Каминская, Дарья Петрожицкая, Яна Соломко и другие.

Более того, недавно ведущий романтического реалити «Холостячка» Григорий Решетник поделился снимком с Тиной Кароль и в шуточной форме спросил у поклонников, кто «за».

А тем временем на странице в социальной сети Леси Никитюк поклонники активно призывают звезду стать главной героиней романтического реалити.

Интрига остается открытой. Кто же станет новой главной героиней? Кого зрители увидят в роли Холостячки осенью 2021 года? Будет это кто-то из желаемого списка или невероятный сюрприз? Узнаем!

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