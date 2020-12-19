Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кто станет новой Холостячкой?

19.12.2020

Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка»! Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор, которого ждала вся Украина. Но активные и любимые зрители тем временем делают новые прогнозы, кто же станет второй украинской Холостячкой! Редакция STB.UA собрала все предположения и пожелания зрителя относительно новой главной героини, которыми готова поделиться прямо сейчас!    

Невероятный успех реалити «Холостячка» и один из самых топовых запросов Google в Украине за 2020 год дают свои результаты. Украинский зритель активно берется за поиски новой Холостячки, предлагая свои варианты. 

Безусловно, под критерии Холостячки попадают героини, сердца которых все еще свободны. И если им не удается встретить свою любовь в кафе, кино или во время прогулки по парку, то телеканал СТБ сможет реализовать главную мечту любой женщины под прицелом камеры. А это для звезд шоу-бизнеса куда привычнее. 

Проект «Холостячка» — это этап жизни, который наполнен настоящими чувствами, эмоциями и переживаниями. Главное — быть готовой влюбиться и открыться новой истории! Зрители уверенно твердят, что на место главной героини 2 сезона уже есть претендентки. Среди них: Тина Кароль, Леся Никитюк, Марина Боржемская, TAYANNA, Алина Гросу, Наталья Могилевская, Слава Каминская, Дарья Петрожицкая, Яна Соломко и другие.  

Более того, недавно ведущий романтического реалити «Холостячка» Григорий Решетник поделился снимком с Тиной Кароль и в шуточной форме спросил у поклонников, кто «за». 

А тем временем на странице в социальной сети Леси Никитюк поклонники активно призывают звезду стать главной героиней романтического реалити.   

Интрига остается открытой. Кто же станет новой главной героиней? Кого зрители увидят в роли Холостячки осенью 2021 года? Будет это кто-то из желаемого списка или невероятный сюрприз? Узнаем! 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить