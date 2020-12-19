Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Хто стане новою Холостячкою?

19.12.2020

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостячка»! Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір, якого чекала вся Україна. Проте активні й улюблені глядачі тим часом роблять нові прогнози, хто ж стане другою українською Холостячкою! Редакція STB.UA зібрала всі припущення та побажання глядача щодо нової головної героїні, якими готова поділитися просто зараз!

Неймовірний успіх реаліті «Холостячка» і один із найбільш топових запитів Google в Україні за 2020 рік дають свої результати. Український глядач активно береться за пошуки нової Холостячки, пропонуючи свої варіанти. 

Безумовно, під критерії Холостячки потрапляють героїні, серця яких усе ще вільні. І якщо їм не вдається зустріти своє кохання в кафе, кіно чи під час прогулянки парком, то телеканал СТБ зможе реалізувати головну мрію будь-якої жінки під прицілом камери. А це для зірок шоу-бізнесу значно звичніше.

Проєкт «Холостячка» — це етап життя, який наповнений справжніми почуттями, емоціями і переживаннями. Головне — бути готовою закохатися і відкритися новій історії! Глядачі впевнено стверджують, що на місце головної героїні 2 сезону вже є претендентки. Серед них: Тіна Кароль, Леся Нікітюк, Марина Боржемська, TAYANNA, Аліна Гросу, Наталя Могилевська, Слава Камінська, Дар’я Петрожицька, Яна Соломко та інші.

Ба більше, нещодавно ведучий романтичного реаліті «Холостячка» Григорій Решетник поділився світлиною з Тіною Кароль і жартома запитав у шанувальників, хто «за».

А тим часом на сторінці Лесі Нікітюк у соціальній мережі шанувальники активно закликають зірку стати головною героїнею романтичного реаліті.

Інтрига залишається відкритою. Хто ж стане новою головною героїнею? Кого глядачі побачать у ролі Холостячки восени 2021 року? Буде це хтось із бажаного списку чи неймовірний сюрприз? Дізнаємося!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати