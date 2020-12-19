Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостячка»! Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір, якого чекала вся Україна. Проте активні й улюблені глядачі тим часом роблять нові прогнози, хто ж стане другою українською Холостячкою! Редакція STB.UA зібрала всі припущення та побажання глядача щодо нової головної героїні, якими готова поділитися просто зараз!

Неймовірний успіх реаліті «Холостячка» і один із найбільш топових запитів Google в Україні за 2020 рік дають свої результати. Український глядач активно береться за пошуки нової Холостячки, пропонуючи свої варіанти.

Безумовно, під критерії Холостячки потрапляють героїні, серця яких усе ще вільні. І якщо їм не вдається зустріти своє кохання в кафе, кіно чи під час прогулянки парком, то телеканал СТБ зможе реалізувати головну мрію будь-якої жінки під прицілом камери. А це для зірок шоу-бізнесу значно звичніше.

Проєкт «Холостячка» — це етап життя, який наповнений справжніми почуттями, емоціями і переживаннями. Головне — бути готовою закохатися і відкритися новій історії! Глядачі впевнено стверджують, що на місце головної героїні 2 сезону вже є претендентки. Серед них: Тіна Кароль, Леся Нікітюк, Марина Боржемська, TAYANNA, Аліна Гросу, Наталя Могилевська, Слава Камінська, Дар’я Петрожицька, Яна Соломко та інші.

Ба більше, нещодавно ведучий романтичного реаліті «Холостячка» Григорій Решетник поділився світлиною з Тіною Кароль і жартома запитав у шанувальників, хто «за».

А тим часом на сторінці Лесі Нікітюк у соціальній мережі шанувальники активно закликають зірку стати головною героїнею романтичного реаліті.

Інтрига залишається відкритою. Хто ж стане новою головною героїнею? Кого глядачі побачать у ролі Холостячки восени 2021 року? Буде це хтось із бажаного списку чи неймовірний сюрприз? Дізнаємося!

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