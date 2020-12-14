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Мед для ваших ушей: музыка из 8 выпуска проекта «Холостячка»

14.12.2020

Музыкальная рубрика проекта «Холостячка» стала не менее любимой для зрителей! Каждую пятницу вся Украина собирается у экранов телевизоров, чтобы вместе с главной героиней пережить самые волнительные и романтичные моменты. А вместе с тем пополнить свой плейлист треками нового выпуска проекта «Холостячка». Музыку 8 недели ищите в нашем списке!     

Знакомство с родителями Алексея Тригубенко:

  • Linda Roan & Andy Powell — «Made for Loving You» 
  • Simon Brown — «Warriors» 
  • SATV Music — «Feel It Now» 
  • Lee Richardson, Tom Ford, Jon Murrill & James Cocozza — «You’re Heaven Sent»
  • Angus Nicholson — «I Want More» 
  • SATV Music — «I’ll Be A Hero»
  • Henry Parsley & Louis Edwards — «Island Swing» 
  • Claire Batchelor — «Going Forward» 
  • River Police, Joseph Baxter & Thomas Greenwood — «No Place Like Home»
  • Harriet Whitehead — «End of the Line»
  • Greg Hatwell & James Walsh — «Heal Me»

Знакомство семейства Мишиных с Эллертами

  • John Coggins & Devin Moore — «I Love You No Matter What» 
  • Jamie Norton — «Back To Life»
  • Henry Parsley & Louis Edwards — «Bootleg Breezer» 
  • Josh Powell, Benson Taylor, Carolanne Busuttil & Yoed Nir — «Drop By Drop» 
  • Monolink — «Return To Oz» 
  • James Warburton & Alex Thomas — «At Dawn»
  • SATV Music — «Running Away»

Знакомство с семьей Андрея Рыбака:

  • CLOUDLESS — «Думки» 
  • BB St. Clair — «On the City Lights»  
  • Lee Richardson, Jonathan Murrill, Tom Ford, James Cocozza & Daniel Toeman  — «Takin’ Hold»
  • Daniel Farrant, Nick Kingsley & James Alexander Knight — «It’s OK to Get Crazy»  
  • Laurent Dury — «Nature Daydream» 
  • Extreme Music ― «Bleeding For You» 
  • SATV Music — «Saviour» 
  • SATV Music — «Open Up Your Eyes (Remixed)» 

Церемония роз: 

  • SATV Music — «Addicted (Female)» 
  • Extreme Music — «But I Do»
  • SATV Music — «Light It Up (Male)» 
  • SATV Music — «Come Back Around»
  • Andrew Gbormittah & Jake Warren & Alice Veryzer — «Broken»
  • Rupert Pope & Jack Ratcliffe — «When You Fold Away» 
  • SATV Music — «Feeling like a Hero» 
  • Devin Hoffman & Rhett Fisher — «Started Here And Now»

Больше по теме: Кто станет избранником Ксении Мишиной в финале проекта «Холостячка»?

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