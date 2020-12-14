Мед для ваших ушей: музыка из 8 выпуска проекта «Холостячка»
14.12.2020
Музыкальная рубрика проекта «Холостячка» стала не менее любимой для зрителей! Каждую пятницу вся Украина собирается у экранов телевизоров, чтобы вместе с главной героиней пережить самые волнительные и романтичные моменты. А вместе с тем пополнить свой плейлист треками нового выпуска проекта «Холостячка». Музыку 8 недели ищите в нашем списке!
Знакомство с родителями Алексея Тригубенко:
- Linda Roan & Andy Powell — «Made for Loving You»
- Simon Brown — «Warriors»
- SATV Music — «Feel It Now»
- Lee Richardson, Tom Ford, Jon Murrill & James Cocozza — «You’re Heaven Sent»
- Angus Nicholson — «I Want More»
- SATV Music — «I’ll Be A Hero»
- Henry Parsley & Louis Edwards — «Island Swing»
- Claire Batchelor — «Going Forward»
- River Police, Joseph Baxter & Thomas Greenwood — «No Place Like Home»
- Harriet Whitehead — «End of the Line»
- Greg Hatwell & James Walsh — «Heal Me»
Знакомство семейства Мишиных с Эллертами
- John Coggins & Devin Moore — «I Love You No Matter What»
- Jamie Norton — «Back To Life»
- Henry Parsley & Louis Edwards — «Bootleg Breezer»
- Josh Powell, Benson Taylor, Carolanne Busuttil & Yoed Nir — «Drop By Drop»
- Monolink — «Return To Oz»
- James Warburton & Alex Thomas — «At Dawn»
- SATV Music — «Running Away»
Знакомство с семьей Андрея Рыбака:
- CLOUDLESS — «Думки»
- BB St. Clair — «On the City Lights»
- Lee Richardson, Jonathan Murrill, Tom Ford, James Cocozza & Daniel Toeman — «Takin’ Hold»
- Daniel Farrant, Nick Kingsley & James Alexander Knight — «It’s OK to Get Crazy»
- Laurent Dury — «Nature Daydream»
- Extreme Music ― «Bleeding For You»
- SATV Music — «Saviour»
- SATV Music — «Open Up Your Eyes (Remixed)»
Церемония роз:
- SATV Music — «Addicted (Female)»
- Extreme Music — «But I Do»
- SATV Music — «Light It Up (Male)»
- SATV Music — «Come Back Around»
- Andrew Gbormittah & Jake Warren & Alice Veryzer — «Broken»
- Rupert Pope & Jack Ratcliffe — «When You Fold Away»
- SATV Music — «Feeling like a Hero»
- Devin Hoffman & Rhett Fisher — «Started Here And Now»
Больше по теме: Кто станет избранником Ксении Мишиной в финале проекта «Холостячка»?
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