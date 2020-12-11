Последняя Церемония и бутоньерки проекта «Холостячка». Восемь недель романтического реалити позади. Главная героиня Ксения Мишина сделала важный выбор, попрощавшись с одним из фаворитов. Андрей Рыбак покинул проект в шаге от финала. Сложное и чувственное прощание пары, признание в любви и «Маленький принц». Больше — в материале.

Последняя Церемония роз дала мужчинам ложные ожидания, что все трое отправляются в финал. Холостячка решила встретить каждого с бутоньеркой, дав им понять, что роза — это не символ победы. Роза — это показатель чувств главной героини. В 8 выпуске они возникли к каждому, однако с одним из мужчин пришлось попрощаться. И на то есть веские причины.

Андрей Рыбак на протяжении всех 8 недель так и не смог определиться в своих чувствах. Много обмана, сомнений и неуверенности ежедневно аннулировали все положительные эмоции от свиданий. Вскоре стало понятно, что виной другая девушка, которая ждет его вне проекта.

«Я очень долго думала над нашими отношениями. Мы часто не понимали друг друга. А сейчас я тебя поняла и приняла решение, в котором нет сомнений. Я тебя благодарю за твои признания в любви и во лжи. Это смелый поступок, который помог разобраться. Для себя я поняла, что не смогу жить в подвешенном состоянии. Твои чувства к женщинам быстро меняются: можешь быстро полюбить и быстро остыть», — призналась Ксения.

Холостячка открыла красную коробку, которую мужчина вручил на первой вечеринке. В ней оказался «Маленький принц».

«Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь. Очень жаль, что это не я», — заключил Андрей Рыбак.

Читайте первое эксклюзивное интервью Андрея Рыбака после участия в проекте «Холостячка». Больше о влюбленности в Ксению, дружбе с Эллертом и вынесенных уроках — здесь!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ