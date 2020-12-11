За крок до фіналу: Хто залишив проєкт «Холостячка» у 8 випуску?

Остання Церемонія і бутоньєрки проєкту «Холостячка». Вісім тижнів романтичного реаліті позаду. Головна героїня Ксенія Мішина зробила важливий вибір, попрощавшись з одним із фаворитів. Андрій Рибак залишив проєкт за крок до фіналу. Складне і чуттєве прощання пари, освідчення в коханні і «Маленький принц». Більше — в матеріалі.

Остання Церемонія троянд дала чоловікам хибні сподівання, що всі троє вийдуть у фінал. Холостячка вирішила зустріти кожного з бутоньєркою, давши їм зрозуміти, що троянда — це не символ перемоги. Троянда — це показник почуттів головної героїні. У 8 випуску вони виникли до кожного, проте з одним із чоловіків довелося попрощатися. І на те є вагомі причини.

Андрій Рибак протягом усіх вісьми тижнів так і не зміг визначитися у своїх почуттях. Багато обману, сумнівів і невпевненості щодня анулювали всі позитивні емоції від побачень. Незабаром стало зрозуміло, що причиною є інша дівчина, яка чекає на нього поза проєктом.

«Я дуже довго думала про наші стосунки. Ми часто не розуміли одне одного. А зараз я тебе зрозуміла і ухвалила рішення, у якому немає сумнівів. Я тобі дякую за твої зізнання в коханні й у брехні. Це сміливий учинок, який допоміг розібратися. Для себе я зрозуміла, що не зможу жити в підвішеному стані. Твої почуття до жінок швидко змінюються: можеш швидко покохати і швидко охолонути», — зізналася Ксенія.

Холостячка відкрила червону коробку, яку чоловік вручив на Першій вечірці. У ній був «Маленький принц».

«Сподіваюся, ти знайдеш те, що шукаєш. Дуже шкода, що це не я», — підсумував Андрій Рибак.

Читайте перше ексклюзивне інтерв’ю Андрія Рибака після участі в проєкті «Холостячка». Більше про закоханість у Ксенію, дружбу з Еллертом і винесені уроки — тут!

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