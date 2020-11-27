Шестая неделя началась с турнира по высадке деревьев. На встречу Ксюша взяла своего сыночка Платона, который легко и быстро нашёл общий язык со всеми участниками. И пока мужчины пользовались моментом общения с Холостячкой и ее ребёнком, Игорь активно выполнял задание и сажал деревья. Чем это закончилось — уже очевидно. Как Ксения попрощалась с участником на склонах Карпат и почему Игорь таки покинул проект «Холостячка» — читайте в материале.

После турнира на Западной Украине Ксения пригласила на разговор Игоря. Мужчина долгое время не проявлял себя в полной мере, хотя искренне этого хотел. Ему тяжело действовать в условиях такой конкуренции, в чем он сам признался. Игорю далеко не свойственно переманивать женщину, ругаться с другими мужчинами и активничать за спиной.

«Мне кажется, что Игорь видит проект очень поверхностно. Ему дали задание, он думает, что обязан его выполнить. Ему 23 года, может, у него действительно не было отношений, где нужно бороться за женщину?», — отметила Холостячка.

По итогу разговора Ксюша пришла к выводу, что Игорю нужно покинуть проект.

«Я делал максимум, что мог. Но у меня не получилось. Я не считаю, что проиграл. Просто не сложилось. В этой ситуации Ксении нужен был человек, который действует и реагирует по-другому. Я снова повторил те же ошибки, что и на прошлой неделе. Видимо, для Ксюши это было последней каплей», — с пониманием отметил Игорь.

Еще до Церемонии 6 выпуска проект «Холостячка» покинул Игорь Бабко.

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