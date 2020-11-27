Чому Ігор залишив проєкт «Холостячка», і як пара прощалася на схилах Карпат

Шостий тиждень почався з турніру з висаджування дерев. На зустріч Ксюша взяла свого синочка Платона, який легко і швидко знайшов спільну мову з усіма учасниками. І поки чоловіки користувалися моментом спілкування з Холостячкою та її дитиною, Ігор активно виконував завдання і садив дерева. Чим це закінчилося — вже очевидно. Як Ксенія попрощалася з учасником на схилах Карпат і чому Ігор таки залишив проєкт «Холостячка» — читайте в матеріалі.

Після турніру на Західній Україні Ксенія запросила на розмову Ігоря. Чоловік тривалий час не проявляв себе в повній мірі, хоча щиро цього хотів. Йому важко діяти в умовах такої конкуренції, у чому він сам зізнався. Ігорю зовсім не властиво переманювати жінку, сваритися з іншими чоловіками і проявляти активність за спиною.

«Мені здається, що Ігор бачить проєкт дуже поверхнево. Йому дали завдання, він думає, що зобов’язаний його виконати. Йому 23 роки, може, у нього справді не було взаємин, де потрібно боротися за жінку?», — зазначила Холостячка.

За підсумком розмови Ксюша дійшла висновку, що Ігорю варто залишити проєкт.

«Я робив максимум, що міг. Але в мене не вийшло. Я не вважаю, що програв. Просто не склалося. У цій ситуації Ксенії потрібна була людина, яка діє і реагує по-іншому. Я знову повторив ті самі помилки, що минулого тижня. Мабуть, для Ксюші це було останньою краплею», — з розумінням зазначив Ігор.

Ще до Церемонії 6 випуску проєкт «Холостячка» залишив Ігор Бабко.

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