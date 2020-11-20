Ведущий Григорий Решетник сообщил участникам, что в 5 выпуске они смогут достаточно времени провести с Холостячкой. Поход, палатки, природа — то, что любит Ксюша. А значит, на этой неделе соперники смогут не только отправиться на свидания с ней, но и прожить целых несколько дней рядом с главной героиней вне цивилизации. Мужчины, похоже, почувствовали себя героями фильма «Выживший», ведь нервы в конце недели сдавали не на шутку.

Лесная романтика, комары, поход продолжительностью в неделю кого-то порадовали, а кого-то ввели в ступор. Каждый понимал, что комфорт и уровень выживания будет зависеть исключительно от мужчин. Сперва участники увидели удочки, палатки, кастрюли, спальные мешки и другие принадлежности. Им необходимо было собрать на 10 килограмм рюкзаки с самым необходимым. Шатырко взял гитару, Эллерт набрал медикаментов…

Дальше началось самое интересное. Мужчинам необходимо было по двое на байдарках доплыть до пункта назначения. По пути Алексей и Игорь собрали все чек-поинты и первыми пришли к местности.

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Вскоре мужчины взялись за установление палаток. К вечеру все собрались у костра, где вместе могли пообщаться. Ксения отметила, что Женю ждёт индивидуальное свидание. Холостячка пригласила мужчину на занятия йогой. И уже утром участник взялся за приготовление завтрака и освоение нового вида йоги на… сапах. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ!

А вот остальные участники остались куковать у костра, но дабы занять их настоящим внецивилизационным действием, на помощь пришёл Григорий Решетник. Ведущий привёз снаряжение, с помощью которого мужчины могли обустроить релакс-зону. Например, Эллерт принялся сооружать качели, а Шатырко ― зону в стиле Бали с аромасвечами, где решил изгонять злых духов.

Ксения посетила все зоны, которые организовали мужчины. Алексей покорил ее своим непредсказуемым и смелым поступком, за что получил индивидуальное свидание. А уже впоследствии оказалось, что оно было самым лучшим свиданием Холостячки!

Вернувшись на базу, мужчины покоряли Ксению кулинарными способностями. Больше всех постарался Андрей Шатырко, за что мог отправиться на долгожданное первое индивидуальное свидание. Однако Саша Эллерт воспользовался своим шансом спонтанного свидания и забрал Ксю на целые сутки! Но главным, безусловно, стал первый поцелуй романтического реалити «Холостячка»!

По итогу 5 выпуска Ксения Мишина сделала свой выбор на Церемонии роз. Шанс проявить себя вновь получил каждый мужчина!

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