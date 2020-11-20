«Холостячка» 5 випуск, або Однойменний фільм «Ті, що вижили»

Ведучий Григорій Решетник повідомив учасникам, що у 5 випуску вони зможуть достатньо часу провести з Холостячкою. Похід, намети, природа — те, що любить Ксюша. А отже, цього тижня суперники зможуть не тільки піти на побачення з нею, а й прожити цілих кілька днів поруч з головною героїнею поза цивілізацією. Чоловіки, схоже, відчули себе героями фільму «Той, що вижив», адже наприкінці тижня нерви здавали не на жарт.

Лісова романтика, комарі, похід тривалістю в тиждень когось порадували, а когось ввели в ступор. Кожен розумів, що комфорт і рівень виживання залежатиме лише від чоловіків. Спершу учасники побачили вудки, намети, каструлі, спальні мішки та інше приладдя. Вони мали зібрати наплічники на 10 кілограмів з найнеобхіднішим. Шатирко взяв гітару, Еллерт набрав медикаментів…

Далі почалося найцікавіше. Чоловіки мусили по двоє на байдарках доплисти до пункту призначення. Дорогою Олексій та Ігор зібрали всі чек-пойнти і першими дісталися до місцевості.

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Незабаром чоловіки взялися за встановлення наметів. До вечора всі зібралися біля вогнища, де разом могли поспілкуватися. Ксенія зазначила, що на Женю чекає індивідуальне побачення. Холостячка запросила чоловіка на заняття йогою. І вже вранці він узявся за приготування сніданку та освоєння нового виду йоги на… сапах. Детальніше про це читайте ТУТ!

А от інші учасники залишилися байдикувати біля багаття, але щоб зайняти їх справжньою позацивілізаційною роботою, на допомогу прийшов Григорій Решетник. Ведучий привіз спорядження, за допомогою якого чоловіки могли облаштувати релакс-зону. Наприклад, Еллерт узявся споруджувати гойдалку, а Шатирко ― зону в стилі Балі з аромасвічками, де вирішив виганяти злих духів.

Ксенія відвідала всі зони, які організували чоловіки. Олексій підкорив її своїм непередбачуваним і сміливим учинком, за що отримав індивідуальне побачення. А вже згодом виявилося, що воно було найкращим побаченням Холостячки!

Повернувшись на базу, чоловіки підкорювали Ксенію кулінарними здібностями. Найбільше постарався Андрій Шатирко, за що міг вирушити на довгоочікуване перше індивідуальне побачення. Однак Саша Еллерт скористався своїм шансом спонтанного побачення і забрав Ксю на цілу добу! Та головним, безперечно, став перший поцілунок романтичного реаліті «Холостячка»!

Наприкінці 5 випуску Ксенія Мішина зробила свій вибір на Церемонії троянд. Шанс проявити себе знову отримав кожен чоловік!

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