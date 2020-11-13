4 выпуск романтического реалити «Холостячка» запомнится громким скандалом на пресс-конференции. Назар Дзивульский оказался далеко не прилежным и любящим отцом, за что еще до Церемонии покинул проект. А вот кто не получил бутоньерку от Ксении по итогу недели и почему? Больше о выбывших участниках проекта «Холостячка» — в материале!

Богатый на эмоции и впечатления 4 выпуск шокировал зрителей своими событиями. Состоялось групповое свидание, на которое Ксения Мишина пригласила Илью, Андрея, Назара и Игоря. Пикантные темы, провокационные вопросы и даже рассекречивание скрытых фактов.

Назар оказался не тем, за кого себя выдавал. Отказавшись от ребенка сразу после его рождения, мужчина решил спустя 6 лет вспомнить о том, что он отец. Как ни странно, сделал он это незадолго до старта съемок реалити «Холостячка». Узнав об этом, Ксения Мишина безоговорочно попрощалась с мужчиной. Более того, предупредила, что если он решит мстить бывшей жене за испорченную репутацию, то будет иметь дело с адвокатами Холостячки.

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А вот на Церемонии бутоньерку не получил Илья. Крепкий и мускулистый мужчина признался, что не знает, сможет ли справиться со своей сексуальной энергией. Если Ксения вдруг уедет на несколько месяцев в командировку, это будет сложным испытанием для него.

«Я не готова вести переговоры о верности. Я вообще не допускаю мысли об измене. В моей жизни такого не будет. Извини, но у меня для тебя розы нет», — заключила Ксения Мишина.

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