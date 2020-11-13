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Не готова вести переговори про вірність: Хто залишив проєкт «Холостячка» в 4 випуску

13.11.2020

4 випуск романтичного реаліті «Холостячка» запам’ятається гучним скандалом на пресконференції. Назар Дзівульський виявився зовсім не дбайливим і люблячим батьком, за що ще до Церемонії залишив проєкт. А ось хто не отримав бутоньєрки від Ксенії наприкінці тижня і чому? Більше про вибулих учасників проєкту «Холостячка» — в матеріалі!

Багатий на емоції і враження 4 випуск шокував глядачів своїми подіями. Відбулося групове побачення, на яке Ксенія Мішина запросила Іллю, Андрія, Назара та Ігоря. Пікантні теми, провокаційні запитання і навіть розсекречення прихованих фактів.

холостячка

Назар виявився не тим, кого із себе вдавав. Відмовившись від дитини відразу після її народження, чоловік через 6 років вирішив згадати про те, що він батько. Хоч як дивно, зробив він це незадовго до старту зйомок реаліті «Холостячка». Дізнавшись про це, Ксенія Мішина беззастережно попрощалася з чоловіком. Ба більше, попередила: якщо він вирішить мстити колишній дружині за зіпсовану репутацію, то матиме справу з адвокатами Холостячки.

Більше на тему: Брехня і спекуляція на сині: Назар зі скандалом і ганьбою залишив проєкт «Холостячка»

А ось на Церемонії бутоньєрки не отримав Ілля. Міцний і м’язистий чоловік зізнався, що не знає, чи зможе впоратися зі своєю сексуальною енергією. Якщо Ксенія раптом поїде на кілька місяців у відрядження, це буде складним випробуванням для нього.

«Я не готова вести переговори про вірність. Я взагалі не допускаю думки про зраду. У моєму житті такого не буде. Вибач, але в мене для тебе троянди немає», — підсумувала Ксенія Мішина.

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